Milan Allegri nel pre gara | La classifica si è accorciata quindi bisogna essere molto bravi Su Leao…

Prima della partita di Serie A contro il Torino, l'allenatore del Milan ha commentato la situazione in classifica, sottolineando che si è ridotta la distanza tra le squadre e che è importante giocare con attenzione. Ha anche parlato di Leao, senza fornire dettagli specifici. Le dichiarazioni sono state rilasciate nel pre-gara e riguardano l’andamento della squadra e gli aspetti tattici.

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