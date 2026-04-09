Michele Padovano, ex attaccante della Juventus, ha recentemente commentato la stagione del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri. Ha affermato che arrivare in quella posizione rappresenta un vero risultato, definendolo un miracolo. La sua opinione si concentra sulla prestazione del club rossonero e sulla gestione tecnica della squadra durante l’attuale campionato, senza approfondire ulteriori aspetti.

Il 26 e il 30 maggio 2025 il Milan ha fatto due importanti annunci. Prima l'arrivo di Igli Tare, ex Lazio, nel ruolo di direttore sportivo del club rossonero, in una carica che era vacante. Poi il ritorno di Massimiliano Allegri, dopo un anno di stop dalla sua ultima esperienza alla Juventus, nel ruolo di allenatore al posto di Sérgio Conceição. Due ottime mosse per un Milan che, reduce da un ottavo posto in campionato, dalla mancata qualificazione alle coppe europee e dalla sconfitta in finale di Coppa Italia, aveva bisogno di ricostruirsi dalle fondamenta. Sul mercato, Tare ha operato senza i proventi UEFA. Il neo-dirigente è stato costretto a sopperire alle partenze di giocatori come Theo Hernández e Tijjani Reijnders, allestendo una squadra di buon livello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Padovano: “Milan, bisogna fare una statua ad Allegri e Tare: un miracolo essere lì”

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