Il Consiglio comunale di Taranto ha deciso di non concedere più sconti sulle tariffe Tari, respingendo un emendamento proposto da alcuni consiglieri. La decisione riguarda la sospensione delle agevolazioni sui debiti accumulati dai cittadini. La delibera è stata approvata senza modifiche, chiudendo così la possibilità di riduzioni sulle spese relative alla tassa sui rifiuti. La discussione si è concentrata sulla proposta di modifica in aula.

? Cosa sapere Il Consiglio comunale di Taranto ha respinto l'emendamento di Stellato e Ungaro sulla Tari.. Restano invariate le rate e la quota iniziale del 20% per i contribuenti.. Il Consiglio comunale di Taranto ha respinto nella serata del 29 aprile l’emendamento proposto per facilitare il pagamento dei tributi locali, lasciando famiglie e imprese senza le nuove tutele sulla Tari previste dal documento di opposizione. La decisione è arrivata dopo un acceso confronto riguardante la gestione della riscossione dei debiti comunali. La maggioranza che fa capo al sindaco Bitetti ha infatti deciso di non accogliere la proposta avanzata da Stellato e Ungaro, rappresentanti di Forza Italia, i quali avevano trovato il sostegno di altri consiglieri di minoranza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taranto, stop alle agevolazioni Tari: niente sconti sui debiti

Notizie correlate

Leggi anche: Colle: il Comune ‘aiuta’ sulla Tari. Previsti sconti e agevolazioni sulle modalità di pagamento 2026

Mussomeli: sconti sui debiti fiscali, fino a 72 rate senza sanzioniIl Comune di Mussomeli ha approvato all’unanimità una nuova normativa per permettere ai contribuenti di regolarizzare i debiti verso...