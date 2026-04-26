Il Comune ha annunciato misure di aiuto per la tassa sui rifiuti (TARI) relative al 2026, con sconti e agevolazioni sui pagamenti. La proposta, presentata recentemente in Consiglio comunale dall’assessore al bilancio, mira a rispondere alle crescenti difficoltà economiche che coinvolgono i contribuenti. La discussione sulla proposta prosegue tra le mura del Consiglio, mentre le modalità di applicazione sono ancora in fase di definizione.

Aumentano le difficoltà e di conseguenza si cerca di trovare una soluzione. È questa l’impostazione della proposta sulla Tari 2026 presentata nei giorni scorsi in Consiglio comunale dall’assessore al bilancio, Daniele Tozzi. La delibera approvata, a maggioranza, non stabilisce ancora le tariffe definitive, che saranno oggetto di un successivo passaggio, ma fissa il quadro delle riduzioni, delle agevolazioni e delle modalità di pagamento del tributo per l’anno 2026. Una scelta dettata anche dal nuovo contesto normativo nazionale: la Legge di Bilancio 2026 ha infatti spostato al 31 luglio il termine per l’approvazione del Piano economico finanziario e delle tariffe, rendendo necessario per i Comuni individuare soluzioni che garantiscano continuità amministrativa e certezza nella riscossione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle: il Comune ‘aiuta’ sulla Tari. Previsti sconti e agevolazioni sulle modalità di pagamento 2026

Notizie correlate

Politiche abitative, emessi i canoni locativi 2026. Novità sulle modalità di pagamento: che cosa cambiaAnticipati i tempi di emissione dei canoni locativi per l’anno 2026, anticipando sensibilmente i tempi rispetto alle consuete modalità operative.

Bonus rifiuti 2026: sconti in arrivo sulla TARI. Ecco chi ne ha diritto e IseeLe famiglie italiane si apprestano a ricevere un importante sostegno economico per quanto riguarda le spese domestiche.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Colle: il Comune ‘aiuta’ sulla Tari. Previsti sconti e agevolazioni sulle modalità di pagamento 2026; Un bassorilievo per Gioia del Colle Ieri la consegna; Colle celebra il 25 aprile: il programma e il percorso per il riconoscimento al Merito Civile; Martedì 28 incontro per la realizzazione di una nuova area cani.

Colle, il consiglio comunale approva la variazione al bilancioColle, approvata ieri in consiglio comunale una manovra di variazione al bilancio. Soddisfazione per l'assessore Tozzi ... sienafree.it

Il progetto del Comune: Il futuro di Colle? Parte dal Fondo per la casaDall’assemblea di Confindustria tenutasi a Colle è arrivato un annuncio che potrebbe migliorare il mercato immobiliare locale. Il sindaco Piero Pii ha presentato il Fondo Casa Colle, un intervento che ... lanazione.it

Milan-Juve e gli obiettivi in comune: oggi la Champions, domani Vlahovic, Goretzka e Lewandowski x.com

SAN GIOVANNI IN FIORE, AL VOTO CINQUE CANDIDATI PER IL COMUNE Elezioni comunali 2026 anticipate: corsa a cinque tra continuità, ritorni politici e nuove proposte civiche https://www.calabriainchieste.it/2026/04/25/san-giovanni-in-fiore-al-voto-cinqu - facebook.com facebook