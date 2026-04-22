Rinnovabili in Abruzzo nuove regole | stop impianti vicino ai beni tutelati

Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato una nuova legge che stabilisce le aree idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili. La normativa prevede il divieto di costruzione di impianti nelle zone vicine ai beni tutelati, come aree naturali e monumenti storici. La decisione interessa soprattutto le regioni coinvolte e mira a regolamentare lo sviluppo delle energie sostenibili sul territorio.

L'Aquila - Il Consiglio regionale approva la legge sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili introducendo limiti stringenti a tutela del paesaggio e salvaguardia degli investimenti già avviati Il Consiglio regionale d’Abruzzo, riunito all’Aquila, ha approvato il progetto di legge dedicato alle aree idonee per gli impianti da fonti rinnovabili, un provvedimento che introduce nuovi criteri per la pianificazione energetica sul territorio. Il testo, promosso dal consigliere Nicola Campitelli, con delega a Urbanistica ed Energia, è stato approvato a maggioranza, con l’astensione dei rappresentanti del centrosinistra. L’obiettivo della...🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Rinnovabili in Abruzzo, nuove regole: stop impianti vicino ai beni tutelati Notizie correlate Servizio sanitario, nuove regole per consentire ai dipendenti di lavorare più vicino a casaLa giunta regionale aggiorna la disciplina della mobilità volontaria del personale del servizio sanitario e rafforza le regole per consentire ai... Roma cambia volto: stop ai LED nel centro UNESCO e nuove regoleIl volto urbano di Roma sta per subire una trasformazione normativa che inciderà direttamente sull’estetica delle strade e sulla gestione commerciale... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: CONSIGLIO: OK PDL QUALITÀ ARCHITETTONICA, RINNOVABILI, DOLORE PELVICO, BILANCIO AGENZIA PC; Decreto Aree Idonee 2025, dove si può installare il fotovoltaico con iter accelerato; Abruzzo, il Consiglio regionale ridisegna il territorio: via libera a qualità architettonica e nuove regole per le rinnovabili; Abruzzo: consiglio regionale su aree impianti rinnovabili e interpellanze. Rinnovabili in Abruzzo, nuove regole: stop impianti vicino ai beni tutelatiIl Consiglio regionale approva la legge sulle aree idonee agli impianti da fonti rinnovabili introducendo limiti stringenti a tutela del paesaggio e salvaguardia degli investimenti già avviati Il ... abruzzo24ore.tv Impianti rinnovabili in Abruzzo: nuove regole su aree idonee e tutela del paesaggioL’aquila. Approvato ieri durante il Consiglio Regionale riunitosi all’Aquila, il progetto di legge presentato dal consigliere Campitelli, delegato regionale all'Urbanistica ... abruzzolive.it Energia, Orsini: "serve agire subito su rinnovabili e impianti, anche riaprendo il carbone" - facebook.com facebook Decoupling delle rinnovabili da gas impossibile Londra dimostra il contrario. Ai produttori di FER non coinvolti in incentivi propone contratti a lungo termine a prezzi fissi a fronte della loro uscita dalla Borsa Elettrica. @LuMo71 @ominodellaluce @GiZollino x.com