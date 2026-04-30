Il Tribunale amministrativo regionale ha annullato il regolamento comunale che impediva al figlio di una donna di accedere al nido. La decisione riguarda le famiglie non tradizionali e si basa sul fatto che il regolamento escludeva specificamente determinate tipologie di genitori. La sentenza riconosce il diritto dell bambino a frequentare i servizi educativi, rimuovendo le limitazioni imposte dal regolamento comunale.

? Cosa sapere Il TAR annulla il regolamento comunale che escludeva il figlio di Antonella Marchionni dal nido.. La sentenza apre un precedente sulla tutela dei minori nei nuclei familiari non tradizionali.. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso una sentenza favorevole a una famiglia colpita da un regolamento comunale che escludeva il figlio dal nido pubblico, aprendo un precedente sulla tutela dei diritti dei minori nei nuclei familiari non tradizionali. La vicenda si è concentrata sulla gestione delle graduatorie per l’accesso ai servizi educativi comunali. Antonella Marchionni, la madre intenzionale che vive accanto alla madre biologica del bambino, ha denunciato una disparità di trattamento che ha costretto la famiglia a ricorrere alla giustizia dopo il fallimento dei tentativi di dialogo con gli uffici amministrativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TAR: vittoria per il diritto al nido delle famiglie non tradizionali

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