Asilo nido nel Policlinico il Comune gestirà il servizio | Rispondiamo alle esigenze delle famiglie
La Giunta comunale di Bari ha deciso di gestire direttamente l’asilo nido nel Policlinico. L’immobile, di proprietà dell’ospedale, sarà dato in comodato d’uso gratuito per cinque anni, con possibilità di rinnovo. L’obiettivo è rispondere alle esigenze delle famiglie che cercano un servizio vicino al lavoro e alla città. La decisione mira a offrire un supporto concreto ai genitori e a migliorare i servizi per i più piccoli.
La Giunta comunale ha approvato oggi l’acquisizione, in comodato d’uso gratuito, per cinque anni rinnovabili, dell’immobile di proprietà dell’azienda ospedaliero-universitaria Policlinico di Bari destinato ad asilo nido, situato all’interno del complesso ospedaliero in piazza Giulio Cesare.Il.🔗 Leggi su Baritoday.it
