Asilo nido nel Policlinico il Comune gestirà il servizio | Rispondiamo alle esigenze delle famiglie

La Giunta comunale di Bari ha deciso di gestire direttamente l’asilo nido nel Policlinico. L’immobile, di proprietà dell’ospedale, sarà dato in comodato d’uso gratuito per cinque anni, con possibilità di rinnovo. L’obiettivo è rispondere alle esigenze delle famiglie che cercano un servizio vicino al lavoro e alla città. La decisione mira a offrire un supporto concreto ai genitori e a migliorare i servizi per i più piccoli.

