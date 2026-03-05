Pecoraro | Diritto alla casa la Campania al fianco delle famiglie
Il deputato ha dichiarato che la Campania sostiene le famiglie nel diritto alla casa, sottolineando l'importanza di tutelare la dignità delle persone e la stabilità familiare. La sua affermazione si inserisce in un contesto di attenzione alle politiche abitative regionali. La dichiarazione si riferisce a un impegno pubblico volto a rafforzare i servizi e le iniziative a favore delle famiglie.
L’Assessora Pecoraro presenta il nuovo avviso per accedere alle graduatorie dell’edilizia residenziale pubblica: “Difendere la dignità, sostenere chi è in difficoltà” “Garantire il diritto alla casa significa difendere la dignità delle persone e la stabilità delle famiglie. Per questo la Regione Campania sceglie di investire con determinazione nelle politiche abitative, con l’obiettivo di dare risposte concrete a chi vive una condizione di fragilità sociale ed economica”.Lo dichiara l’Avvocata Claudia Pecoraro, Assessora alle Politiche Abitative della Regione Campania, commentando il nuovo avviso per l’inserimento nell’Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
