tanti giovani crescono con ciagi

Creatività in azione ha dato voce ai ragazzi. Si è concluso con una buona partecipazione il progetto "Creatività in azione", promosso dal CiAGi Livigno e rivolto ai giovani, quelli dalla quinta elementare alla seconda media. Un percorso educativo e creativo che, per diverse settimane, ha trasformato il tempo libero in uno spazio di espressione autentica, relazione e crescita. Cuore del progetto è stato il laboratorio " La Voce Segreta dei Burattini ", durante il quale i partecipanti hanno ideato, costruito e animato i propri personaggi, diventando autori e narratori delle loro storie. Un’esperienza completa che ha unito manualità, fantasia e capacità espressive.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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