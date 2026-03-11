Ex di Meta e Nvidia i giovani talenti dell’IA europea crescono con i capitali americani

Negli ultimi giorni sono emersi giovani talenti europei nel campo dell'intelligenza artificiale, molti dei quali hanno una formazione europea ma collaborano o sono sostenuti da capitali provenienti dagli Stati Uniti. Ex di aziende come Meta e Nvidia si stanno facendo strada nel settore, contribuendo allo sviluppo di progetti innovativi. Il fenomeno evidenzia un'influenza crescente degli investimenti americani sulla scena tecnologica europea.

La base è europea ma i capitali, e spesso le menti, sono americane: negli ultimi giorni sono emerse importanti novità sugli sviluppi dell' intelligenza artificiale nel Vecchio Continente e gli annunci di finanziamenti imponenti di due importanti start-up lasciano presagire un trend importante, e cioè che anche in Europa lo zampino dei finanziamenti statunitensi sarà fondamentale per permettere alla frontiera dell'innovazione di progredire. La nuova start-up IA di Yann LeCunn. Si parte da Advanced Machine Intelligence Labs, la start-up parigina co-fondata da Yann LeCun, manager franco-statunitense che è stato a lungo Chief Scientist di Meta...