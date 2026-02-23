Dal rigore revocato al gol annullato | Bergamo è il punto di rottura il Napoli ora alza la voce

Il rigore concesso e poi revocato, insieme al gol annullato, hanno scatenato tensioni a Bergamo. Questo episodio, che ha diviso pubblico e giocatori, ha evidenziato come le decisioni arbitrali possano influenzare il clima nello stadio. La contestazione si è fatta sentire forte, portando a un confronto tra tifosi e dirigenti. La partita si decide su dettagli che fanno discutere ancora, mentre lo stadio si prepara a nuove sfide.

Non è più una questione di tifo. Non è più una questione di rabbia post-partita. È diventata una questione di credibilità. Dopo Atalanta-Napoli, il tema arbitrale è esploso definitivamente. Le parole del direttore sportivo azzurro Giovanni Manna sono state durissime, ma rappresentano il punto di rottura di una stagione segnata da episodi che stanno incidendo in maniera pesante sulla classifica. Il nodo non è l'errore umano. L'errore fa parte del gioco. Il nodo è l'utilizzo del Var. A Bergamo si è consumato un cortocircuito regolamentare evidente. Primo tempo: calcio di rigore assegnato al Napoli e poi revocato dopo richiamo del Var.

Atalanta-Napoli, rigore revocato e gol annullato agli azzurri: scoppiano le polemicheL'arbitro Chiffi ha suscitato polemiche durante la partita Atalanta-Napoli, perché ha assegnato e poi revocato un rigore grazie al VAR.

Moviola Napoli Parma: dal gol annullato a McTominay al presunto rigore non concesso. Gli episodi dubbi al MaradonaAnalisi degli episodi più discussi durante la moviola Napoli-Parma, partita valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A 202526 al Maradona.

CONTE sul RIGORE di BUONGIORNO e il GOL ANNULLATO a HOJLUND | Interviste | Serie A Enilive | DAZN

