Tamponamento tra tre veicoli Una donna ferita

Ieri mattina in via Bellosguardo si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli. Durante l’incidente, una donna è rimasta ferita, ma le sue condizioni sono risultate non gravi. I soccorsi sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e per gestire la situazione. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dello scontro tra le auto.

Incidente ieri mattina in via Bellosguardo: coinvolti tre veicoli e un’automobilista ha riportato lesioni per fortuna non gravi. Ancora disagi nella circolazione, ma nessun ferito grave. Nella prima mattinata di ieri infatti la coda in uscita da Camaiore ha creato un blocco e un grave ingorgo proprio a causa dell’incidente avvenuto sulla strada che costeggia all’esterno il centro storico per poi sfociare nella via Provinciale: i rallentamenti hanno provocato il tamponamento di tre mezzi, tutti condotti da cittadini residenti in città e tutti in auto per recarsi a lavoro. Intorno alle 8 di ogni giorno feriale sono decine e decine le persone che percorrono questo itinerario per raggiungere il posto di lavoro per fare rientro tra le 17 e le 18.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tamponamento tra tre veicoli. Una donna ferita reborn to save my son! i escaped my toxic in-laws to find his billionaire father. Notizie correlate Leggi anche: Incidente tra due auto, ferita una donna incinta nel tamponamento in rotonda Leggi anche: Incidente sul lungomare Cristoforo Colombo, tre veicoli coinvolti in un tamponamento a catena [FOTO] Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tamponamento tra tre veicoli. Una donna ferita; Camaiore, maxi-tamponamento fra tre mezzi e traffico in tilt; Maxi frontale tra auto a Corpolò. Feriti i tre conducenti dei veicoli; Scontro frontale fra tre auto, donna trasportata all'ospedale in elisoccorso. Tamponamento tra tre veicoli. Una donna feritaIncidente ieri mattina in via Bellosguardo: coinvolti tre veicoli e un’automobilista ha riportato lesioni per fortuna non gravi. lanazione.it Ennesimo tamponamento a catena sulla via Pontina: ferito un uomo, traffico rallentato ad ApriliaUn tamponamento a catena tra tre veicoli si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi lungo la via Pontina, nel territorio di Aprilia, causando disagi ... castellinotizie.it Maxi-tamponamento fra tre mezzi e traffico in tilt L'articolo nei commenti - facebook.com facebook