Talladega | trionfo Hocevar e dati Nielsen tra cali e crescite

A Talladega, Carson Hocevar ha conquistato la vittoria in una gara della Cup Series, mentre gli ascolti televisivi hanno registrato 3,967 milioni di spettatori. I dati Nielsen mostrano variazioni nell’audience, con alcune fasce che hanno registrato cali e altre crescite rispetto alle precedenti occasioni. La competizione si è svolta sulla classica pista, attirando l’attenzione degli appassionati di motorsport.

?? Cosa sapere Carson Hocevar vince a Talladega mentre la Cup Series registra 3,967 milioni di spettatori. La crescita della serie O'Reilly Auto Parts compensa il calo dei dati Nielsen. Carson Hocevar trionfa a Talladega Superspeedway conquistando la sua prima vittoria con Spire Motorsports, mentre i dati Nielsen evidenziano un leggero calo per la Cup Series rispetto all'anno precedente. Il verdetto dell'asfalto di Talladega porta un nuovo nome sul podio: il ventitreenne Hocevar ha saputo do .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Talladega: trionfo Hocevar e dati Nielsen tra cali e crescite Notizie correlate Talladega, trionfo folle di Hocevar: vittoria all’ultimo giro? Cosa sapere Carson Hocevar vince la NASCAR Cup Series a Talladega superando Chris Buescher all'ultimo giro. NASCAR, Talladega regala il primo successo ad HocevarCarson Hocevar ottiene finalmente il primo successo nella NASCAR Cup Series al termine della sempre imprevedibile prova di Talladega.