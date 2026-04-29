Il vero vantaggio competitivo è il talento il libro ' Talents do it better' spiega perché ?

In un mondo caratterizzato da continue trasformazioni economiche e tecnologiche, il talento viene riconosciuto come il principale elemento che può fare la differenza per le aziende. Un nuovo libro mette in luce come questa risorsa possa rappresentare il vero vantaggio competitivo, offrendo strumenti e spunti per migliorare le strategie di innovazione e adattamento. La crescente importanza del talento si inserisce in un quadro di sfide globali e transizioni industriali.

Milano, 29 apr. (Adnkronos) - In un contesto globale segnato da instabilità, transizioni industriali ed evoluzione tecnologica, il talento diventa vero motore di innovazione e principale leva per affrontare le complessità e adattarsi ai cambiamenti. È questo il messaggio al centro di 'Talents do it better', il nuovo libro di Pasquale Frega, Stephan Bissig e Chris Howarth, presentato oggi a Milano. Il volume nasce dall'esperienza professionale diretta degli autori in contesti internazionali e propone una rilettura del ruolo della leadership nelle organizzazioni contemporanee. Mettendo in discussione modelli tradizionali di...🔗 Leggi su Iltempo.it

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Replace $300K In Payroll With An AI Executive Team - Jairek Robbins and Lily Patrascu

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