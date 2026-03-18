Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che prevede la riduzione delle accise su benzina e diesel per un periodo di 20 giorni. La misura interessa i prezzi al dettaglio dei carburanti e sarà valida fino alla scadenza del periodo stabilito. La decisione riguarda esclusivamente il taglio temporaneo delle tasse sui carburanti.

Il governo italiano interviene sulla dinamica dei prezzi di diesel e benzina, al rialzo in particolare dopo l'inizio della guerra in Iran avvenuto lo scorso 28 febbraio. In pochi minuti del Consiglio dei ministri del 18 marzo è stato approvato il decreto legge "Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali". L'esecutivo decide per un taglio delle accise per 20 giorni. La norma, di cui tutti saranno beneficiari, "assorbe" il rafforzamento della social card che avrebbe invece riguardato solo i redditi bassi. Sarebbero poi previsti anche aiuti all'autotrasporto, alla pesca e un potenziamento dei poteri di Mr Prezzi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prezzi diesel e benzina, taglio delle accise per 20 giorni

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