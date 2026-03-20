Taglio accise benzina e diesel in calo | i nuovi prezzi oggi in Italia

Oggi in Italia si osservano i primi effetti del recente decreto legge che ha ridotto le accise su benzina e diesel. I prezzi alla pompa sono in calo rispetto ai giorni precedenti, con variazioni visibili sia sulla rete di distribuzione che nelle compagnie. La riduzione si riflette sui costi praticati ai consumatori, mentre le aziende si preparano a gestire le nuove tariffe.

Cominciano a vedersi oggi gli effetti del taglio delle accise sui prezzi dei carburanti, all’indomani dell’entrata in vigore del decreto legge. Secondo l’elaborazione di Staffetta quotidiana sulla base dei prezzi medi nazionali di questa mattina del Mimit, il calo rispetto a ieri si aggira intorno ai 14-15 centesimi al litro: in particolare, il gasolio self service è oggi a 1,978 euro al litro contro i 2,123 euro al litro di ieri (-14,5 centesimi). La benzina è a 1,734 euro al litro contro 1,885 euro al litro di ieri (-15,1 centesimi). In autostrada, sempre al self service, il gasolio oggi è a 2,048 euro al litro contro 2,190 di ieri (-14,2 centesimi), la benzina a 1,812 euro al litro contro 1,967 di ieri (-15,5 centesimi). 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Niente effetto taglio accise, in Campania solo lieve calo prezzo carburanti. Dopo taglio delle accise, -10,3 centesimi al litro per la benzina, 10,2 per il gasolio #ANSAmotori #ANSA x.com