Nella serata di ieri, il consiglio comunale di Taggia ha approvato il respingimento del Rendiconto 2025, con il voto contrario dell’opposizione. Giuseppe Federico, rappresentante di quest’ultima, ha criticato la mancanza di risultati concreti nei servizi rivolti ai cittadini. La discussione si è concentrata sui conti considerati opachi, che hanno portato alla decisione di respingere il documento finanziario.

? Cosa sapere Il consiglio comunale di Taggia ha respinto ieri sera il Rendiconto 2025.. L'opposizione di Giuseppe Federico contesta la mancanza di risultati sui servizi cittadini.. Il consiglio comunale di Taggia ha respinto ieri sera l’approvazione del Rendiconto 2025, segnando una frattura tra la giunta e l’opposizione guidata da Giuseppe Federico, in seguito alle criticità emerse sulla gestione amministrativa. La seduta plenaria si è conclusa con il voto contrario della componente Progettiamo il futuro, che ha espresso un giudizio negativo sulle valutazioni fornite dalla giunta e sulla relazione di gestione allegata ai conti. Il punto centrale del dissenso non risiede nella precisione tecnica delle cifre esposte, ma nella mancanza di un nesso logico tra le risorse impiegate e i benefici reali percepiti dalla cittadinanza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taggia, scontro in Comune: bocciato il rendiconto per i conti opachi

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