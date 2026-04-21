Nel corso di una seduta del consigiglio comunale di Perugia, si sono registrati forti contrasti tra le forze politiche riguardo alla proposta di installare un monumento alle Foibe. La discussione si è concentrata su questioni legate alla memoria storica e alle priorità della città. Alla fine, la proposta è stata respinta, lasciando irrisolte le divergenze tra i vari esponenti presenti.

Il consiglio comunale di Perugia ha affrontato una seduta densa di contrasti, dove la memoria storica e le necessità infrastrutturali hanno diviso nettamente le forze politiche. Mentre l’omaggio al giornalista David Sassoli ha trovato un consenso totale, il progetto per un monumento alle Foibe a Fontivegge e la proposta di una nuova passerella ciclopedonale a Ponte Pattoli sono stati respinti dalla maggioranza. La discussione sull’area di Fontivegge ha evidenziato una profonda spaccatura tra i consiglieri. L’ordine del giorno presentato da Riccardo Mencaglia, insieme a Paolo Befani, Elena Fruganti, Clara Pastorelli, Nicola Volpi e Margherita Scoccia, è stato bocciato con 21 voti contrari rispetto ai 10 favorevoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, scontro in Comune: bocciato il monumento alle Foibe

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