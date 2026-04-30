Taekwondo Vito Dell’Aquila salta gli Europei | il motivo

Vito Dell’Aquila non parteciperà ai prossimi Europei di taekwondo. La decisione è stata comunicata poco prima dell'inizio della competizione, lasciando l’Italia senza uno dei suoi principali rappresentanti. Al suo posto, ci saranno altri atleti che prenderanno parte alla gara, ma ancora non si conoscono i dettagli sulle scelte fatte dalla federazione. La notizia ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

L’Italia dovrà fare a meno di Vito Dell’Aquila ai prossimi Europei di taekwondo: cosa è successo e chi ci sarà al suo posto Un colpo al cuore per il movimento azzurro alle porte degli Europei di taekwondo. Vito Dell’Aquila, l’uomo d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nei -58 kg, non ci sarà nell’appuntamento continentale più importante dell’anno a Monaco, in programma dall’11 al 14 maggio. Ovviamente non si tratta di una scelta tecnica, né di motivi personali. L’infortunio che gli aveva precluso anche la finale dello Spanish Open di La Nucía dieci giorni fa, non lo lascia in pace. Staff medico e commissione tecnica hanno scelto la prudenza assoluta: meglio fermarsi oggi che perdere parecchie settimane di attività agonistica.🔗 Leggi su Sportface.it

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