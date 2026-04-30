La fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto si è conclusa, lasciando il posto alla fase ad eliminazione diretta. La competizione si sta svolgendo sul ghiaccio di Ginevra, in Svizzera, con le squadre che si preparano ad affrontare gli incroci verso le finali. La tabella dei playoff è stata definita, con alcune nazionali già qualificate e altre in attesa di sfide decisive per proseguire nel torneo.

Si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2026 di curling doppio misto e si è così delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta della rassegna iridata in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Le vincitrici dei due gironi si sono qualificate direttamente alle semifinali, mentre seconde e terze classificate disputeranno un playoff che metterà in palio gli ultimi due pass per la zona medaglie in terra elvetica. L’Italia ha concluso il gruppo B in piazza d’onore con un record di sette vittorie e due sconfitte, alle spalle del Canada (8-1) e davanti alla Scozia (6-3). Amos Mosaner e Stefania Constantini sono stati...🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tabellone Mondiali curling doppio misto: Italia ai playoff, tutti incroci verso la finale. Calendario e programma

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Al Planet arriva il MONDIALITO Non è il solito torneo. È il momento di scegliere una nazionale e dimostrare chi comanda. 16 squadre, gironi + fase finale con doppio tabellone. Si gioca ogni settimana, si resta dentro fino alla fine. 20 maggio – 10 luglio - facebook.com facebook