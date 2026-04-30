Svolta sulle quote Delfin sciolto il nodo dell’eredità

Dopo quattro anni dalla scomparsa del fondatore di Luxottica, si annuncia una svolta nella gestione delle quote Delfin e nella questione ereditaria. È stato infatti sciolto il nodo che da tempo coinvolgeva gli eredi e le parti interessate, portando a una risoluzione del complesso riassetto societario. La decisione permette di mettere fine a un lungo confronto legale iniziato con la scomparsa del fondatore.

Milano, 30 aprile 2026 – C’è la svolta sul riassetto di Delfin e soprattutto per scrivere la parola fine alla battaglia sull’eredità dopo quattro anni dalla scomparsa del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio. Il quartogenito Leonardo Maria Del Vecchio, la sorella Paola e il fratello Luca hanno firmato l’accordo per il trasferimento per circa 10 miliardi di euro delle quote di questi ultimi, pari al 25% del capitale della cassaforte lussemburghese, al primo, che salirà così al 37,5% dopo il via libera ottenuto lunedì dall’assemblea di Delfin. In parallelo i tre eredi hanno siglato un’intesa per chiudere la successione entro il 27 giugno, quando ricorre il quarto anniversario dalla morte del padre.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Svolta sulle quote Delfin, sciolto il nodo dell’eredità Notizie correlate Leonardo Maria Del Vecchio vuol rilevare le quote di due fratelli in Delfin per sbloccare l’eredità del padreLeonardo Maria Del Vecchio ha scritto alla cassaforte Delfin e agli altri soci per annunciare che vuole rilevare il 25% che fa capo ai fratelli Luca... Sicurezza, sciolto il nodo migrantiIl governo si muove in due direzioni per recepire i dubbi del Colle e correggere l'emendamento, approvato con il Decreto sicurezza, che introduce un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Delfin, parte il riassetto da 10 miliardi con Leonardo Maria Del Vecchio: via libera al riacquisto delle quote dal fratello e dalla sorella; Delfin, via libera a passaggio quote a Leonardo Maria del Vecchio - fonte; Delfin, via libera da soci: Leonardo Maria Del Vecchio può salire al 37,5%; Delfin, Del Vecchio forza la cassaforte e riscrive il risiko. Svolta sulle quote Delfin, sciolto il nodo dell’ereditàEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... quotidiano.net Svolta nell’assetto Delfin: Leonardo Maria Del Vecchio corre verso il controlloL’erede di EssilorLuxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, si prepara a diventare il primo azionista della holding di famiglia Delfin ... finanzaonline.com Sonia e Slavcho sono alla ricerca di una svolta dopo il "cazziatone" ricevuto da Antonio nei giorni scorsi. Vi mostriamo la seconda parte del confronto in cui Sonia ci parla dei suoi progetti e delle novità, a sorpresa sul volto di Slavcho è spuntato un sorriso. Il m - facebook.com facebook