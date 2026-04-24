Sicurezza sciolto il nodo migranti

Il governo ha deciso di intervenire sul Decreto sicurezza per modificare l'emendamento che prevede un contributo economico per gli avvocati che assistono gli immigrati nelle procedure di rimpatrio. La decisione arriva dopo aver ricevuto osservazioni dal Capo dello Stato, che ha sollevato dubbi sulla norma. In questo modo, si apre una strada per recepire le richieste di chiarimento e apportare eventuali correzioni al testo approvato.

Il governo si muove in due direzioni per recepire i dubbi del Colle e correggere l'emendamento, approvato con il Decreto sicurezza, che introduce un contributo economico per gli avvocati che assistono gli immigrati nelle procedure di rimpatrio. Oggi il provvedimento incassa dall'Aula di Montecitorio, dopo una doppia nottata di maratona parlamentare, la conversione finale in legge. Tra Quirinale, Palazzo Chigi e Montecitorio si gioca una partita sui tempi. Il voto finale al Decreto sicurezza è atteso per le 11 e 30. Arriva al fotofinish, domani è fissato il termine ultimo per la conversione. Nelle stesse ore, la presidente del...🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sicurezza, sciolto il nodo migranti Notizie correlate Leggi anche: Sciolto il nodo vice. Sarà Omer Riza Leggi anche: Sciolto il nodo Leonardo: tutte le nomine del Mef Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dl Sicurezza, l’ipotesi del decreto correttivo dopo l’ok in aula alla norma sui rimpatri. La protesta delle opposizioni; Svizzera, sindaco di Crans-Montana sotto pressione per le risposte sulla strage di Capodanno; Renzi dentro o fuori? Il nodo irrisolto che agita il Campo Largo. La Capitaneria di porto di Siracusa incontra i Comuni costieri e illustra il piano per la stagione balneare 2026: sicurezza, salvamento e tutela del litorale #StagioneBalneare2026 https://siracusapress.it/attualita/siracusa-stagione-balneare-2026-confronto-tr - facebook.com facebook Il #25Aprile è una #ricorrenza #importante sempre a #rischio di #sicurezza x.com