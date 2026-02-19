Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di acquistare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, per sbloccare l’eredità del padre. La mossa nasce dopo aver inviato una comunicazione ufficiale alla società e agli altri soci, dichiarando il suo interesse a rilevare il 25% di partecipazione. La famiglia Del Vecchio si trova così a gestire una questione patrimoniale importante, che potrebbe influenzare le future decisioni sulla gestione della holding. La trattativa tra le parti resta aperta e ancora da definire.

Leonardo Maria Del Vecchio ha scritto alla cassaforte Delfin e agli altri soci per annunciare che vuole rilevare il 25% che fa capo ai fratelli Luca e Paola. La mossa, anticipata da Repubblica, arriva a tre anni e mezzo dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, e punta a sbloccare una situazione che si protrae da allora “in rispetto della volontà del padre”. Una eventuale trattativa sarebbe comunque a sconto rispetto al valore attuale della holding. A valori di mercato il 25% di Delfin vale circa 14 miliardi di euro. In un’assemblea di fine ottobre 2025 i due fratelli avevano chiesto di poter trasferire le proprie quote in una società separata al fine di renderle negoziabili e bancabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leonardo Maria Del Vecchio vuol rilevare le quote di due fratelli in Delfin per sbloccare l’eredità del padre

Leonardo Maria Del Vecchio vuole comprare le quote dei fratelli Luca e Paola, per sbloccare l'eredità del padreLeonardo Maria Del Vecchio ha deciso di comprare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, il principale asset della famiglia, per sbloccare l'eredità del padre.

La mossa di Leonardo Maria Del Vecchio sulle quote dei fratelli: "Lo faccio per sbloccare l'eredità"Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di comprare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, la società di famiglia, per sbloccare l’eredità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.