Leonardo Maria Del Vecchio vuol rilevare le quote di due fratelli in Delfin per sbloccare l’eredità del padre
Leonardo Maria Del Vecchio ha deciso di acquistare le quote dei fratelli Luca e Paola in Delfin, per sbloccare l’eredità del padre. La mossa nasce dopo aver inviato una comunicazione ufficiale alla società e agli altri soci, dichiarando il suo interesse a rilevare il 25% di partecipazione. La famiglia Del Vecchio si trova così a gestire una questione patrimoniale importante, che potrebbe influenzare le future decisioni sulla gestione della holding. La trattativa tra le parti resta aperta e ancora da definire.
Leonardo Maria Del Vecchio ha scritto alla cassaforte Delfin e agli altri soci per annunciare che vuole rilevare il 25% che fa capo ai fratelli Luca e Paola. La mossa, anticipata da Repubblica, arriva a tre anni e mezzo dalla scomparsa di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, e punta a sbloccare una situazione che si protrae da allora “in rispetto della volontà del padre”. Una eventuale trattativa sarebbe comunque a sconto rispetto al valore attuale della holding. A valori di mercato il 25% di Delfin vale circa 14 miliardi di euro. In un’assemblea di fine ottobre 2025 i due fratelli avevano chiesto di poter trasferire le proprie quote in una società separata al fine di renderle negoziabili e bancabili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
