Svolta Osimhen pronto un vero e proprio assalto | la destinazione

L’attaccante nigeriano potrebbe lasciare il Galatasaray durante la sessione estiva di mercato. Secondo le ultime notizie, sono stati avviati contatti tra il suo entourage e alcuni club interessati al suo trasferimento. La decisione sulla sua futura destinazione sembra imminente, con diverse opzioni sul tavolo. La situazione si sta definendo mentre si attendono sviluppi ufficiali nei prossimi mesi.

L’attaccante nigeriano può salutare il Galatasaray in estate: ecco le ultime sul suo futuro, tutto i dettagli. A 27 anni, Victor Osimhen è senza ombra di dubbio tra gli attaccanti più forti e prolifici del panorama calcistico mondiale. Il nigeriano sta dimostrando tutto il suo valore con la casacca del Galatasaray, ma la sua avventura in Turchia potrebbe concludersi prima del previsto. Procediamo, però, con ordine e proviamo a fare ulteriore chiarezza. Osimhen – Calciomercato.it – Ansa Foto Osimhen è legato al club di Istanbul da un contratto fino al 30 giugno 2029, ma tra qualche settimana potrebbe scatenarsi un’ asta pazzesca per il suo cartellino.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Svolta Osimhen, pronto un vero e proprio assalto: la destinazione L'ESULTANZA DI OSIMHEN CON I TIFOSI DOPO JUVE-GALATASARAY Notizie correlate Leggi anche: Un vero e proprio dibattito scatenato perché la Coca Light è stata paragonata alla sigaretta per il suo uso smodato. Ma cosa c'è di vero? Ansia Fiorentina, assalto a Kean: destinazione inimmaginabileA Firenze ora temono di dover dire addio a Moise Kean: le ultime sul futuro dell’ex attaccante della Juventus.