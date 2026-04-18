Ansia Fiorentina assalto a Kean | destinazione inimmaginabile

A Firenze cresce l'ansia tra i tifosi della Fiorentina, preoccupati per il futuro di Moise Kean. L’attaccante, attualmente in prestito, è al centro di voci di mercato che parlano di un possibile trasferimento in un’altra squadra. Le trattative e le decisioni ufficiali non sono ancora state rese note, alimentando le speculazioni sulla sua permanenza o partenza dalla società toscana.

A Firenze ora temono di dover dire addio a Moise Kean: le ultime sul futuro dell’ex attaccante della Juventus. Ha saltato la gara di ritorno in Conference League contro il Crystal Palace a causa di un attacco influenzale, ma lunedì sera quasi sicuramente sarà al suo posto nel posticipo della 33esima giornata di Serie A tra Lecce e Fiorentina. Moise Kean vuole chiudere nel migliore dei modi la stagione e trascinare i viola in queste ultime sei giornate di campionato. Kean (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nonostante un contratto fino al 30 giugno 2029, il futuro dell’attaccante della Nazionale italiana potrebbe essere lontano da Firenze: lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui la dirigenza del Paris FC sarebbe pronta a presentare un’offerta importantissima per convincere la Fiorentina a cedere il calciatore.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ansia Fiorentina, assalto a Kean: destinazione inimmaginabile Notizie correlate Fiorentina, Kean può dire addio alla fine della stagione: destinazione a sorpresa | CMDopo una stagione da favola, Moise Kean sta faticando a confermarsi in questo campionato, molto difficile per la squadra viola che sta lottando per... Tegola Kean, ansia in casa Fiorentina: le ultimissimeTrema la Fiorentina a poche ore dalla sfida contro il Crystal Palace: non arrivano buone notizie su Moise Kean.