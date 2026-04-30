Svolta Garlasco | Sempio in Procura Per gli inquirenti a uccidere Chiara è stato solo lui

Il 6 maggio si terrà una nuova udienza in tribunale nel procedimento riguardante l’omicidio di Chiara. In quella occasione sarà formalizzata l’accusa di omicidio unisce esclusivamente una persona, senza coinvolgimento di altri. L’avvocato della difesa ha segnalato che alcuni atti non sono ancora stati depositati. Nel corso delle indagini, le autorità hanno focalizzato l’attenzione su questa singola persona come responsabile del delitto.

Colpo di scena clamoroso nella nuova indagine sul delitto di Garlasco. L’indagine a carico di Andrea Sempio per l’omicidio di Chiara Poggi, trovata morta nella villetta di famiglia il 13 agosto del 2007, non è più in concorso con ignoti, o con Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, condannato come unico esecutore del delitto nel 2014. È la novità contenuta nell’invito a comparire redatto dalla Procura di Pavia per l’amico del fratello della ventiseienne uccisa, convocato dai pm per il 6 maggio. La modifica del capo di imputazione verosimilmente è legata anche alla trasmissione alla Procura generale di Milano di un’informativa utile a presentare un’eventuale istanza di revisione per l’allora fidanzato di Chiara Poggi, unico condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per il delitto.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Svolta Garlasco: Sempio in Procura. Per gli inquirenti a uccidere Chiara è stato solo lui Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026 Notizie correlate Garlasco, la svolta dall’inchiesta bis: il cerchio si stringe su Sempio, convocato in Procura. I pm: ha ucciso Chiara da soloIl caso Garlasco si avvia verso quello che gli inquirenti definiscono il “big bang” dell’inchiesta bis. Garlasco, Sempio convocato in procura il 6 maggio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"Mentre si avvicina la chiusura delle indagini, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La svolta su Garlasco, i Pm di Pavia: 'Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo'; Sempio ha ucciso da solo, la nuova accusa sul caso Garlasco: cosa cambia per Stasi; Garlasco, per i magistrati Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo: cambia il capo di imputazione; Delitto Garlasco, cosa succede ora a Sempio e Stasi? Dal nuovo processo a nessun colpevole: gli scenari e il nodo risarcimento. Garlasco, la svolta dei Pm di Pavia: Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da soloLa Procura di Pavia, nell'invito a comparire per Andrea Sempio per il 6 maggio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario ... iltempo.it La svolta su Garlasco, i Pm di Pavia: Sempio ha ucciso Chiara Poggi da soloSu Alberto Stasi, l'ex fidanzato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere come unico autore del delitto, la Procura di Pavia ha chiesto pochi giorni fa alla Procura generale di Milano di ... tg.la7.it Delitto di Garlasco, nuova svolta: “Sempio ha agito da solo”. Cambia l’accusa, verso la revisione del processo Stasi PAVIA – Una nuova e significativa svolta riaccende i riflettori sul delitto di Garlasco. La Procura di Pavia ha infatti modificato il capo di imputazi - facebook.com facebook Garlasco, possibile svolta nel caso di Chiara Poggi. Una possibile revisione del processo x.com