Il 6 maggio, Andrea Sempio si recherà in procura a Pavia, nel corso delle indagini in fase di chiusura sul caso di Chiara Poggi. L’uomo, sospettato di aver ucciso la giovane, ha affermato di aver agito da solo. La sua convocazione si inserisce nelle verifiche ancora in corso da parte degli inquirenti, che stanno analizzando le risultanze raccolte finora.

Mentre si avvicina la chiusura delle indagini, Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia. Dovrà comparire davanti ai magistrati mercoledì 6 maggio, alle ore 10. I pm hanno infatti fatto notificare nel primo pomeriggio di oggi ai carabinieri un avviso di interrogatorio per il 38enne. Per lui è stato anche cambiato il capo di imputazione togliendo la parte in cui l'amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Ora è quindi indagato per omicidio volontario e non più per omicidio in concorso. Tra l'altro, la stessa procura sta per sollecitare alla procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, Sempio convocato in procura il 6 maggio: "Ha ucciso Chiara Poggi da solo"

Delitto Garlasco: Sempio può aver ucciso Chiara Poggi - FarWest 10/02/2026

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