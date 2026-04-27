In occasione dell'evento Svi 2026, è stata presentata presso l'accademia 'Malupa 5.0' una nuova imbarcazione progettata per essere accessibile a persone con diverse disabilità. La barca misura 4,74 metri di lunghezza e 2,07 di larghezza, con uno scafo bianco piatto e vele nere. La sua realizzazione mira a favorire la partecipazione di tutti alla pratica della vela in modo sicuro e inclusivo.

Livorno, 27 apr. (Adnkronos) - 4,74 metri di lunghezza e 2,07 di larghezza, scafo bianco piatto e vele nere. Questa è Malupa 5.0, una barca di nuova concezione per avvicinare alla vela persone affette da ogni tipo di disabilità. Nata da una richiesta di tanti Circoli velici che praticano vela inclusiva, Malupa è stata realizzata nel 2023 a San Mauro Pascoli (FC), nel cantiere del Centro nautico adriatico di Luca Bracci, che la sta presentando in tutta in Italia. Quello di Livorno è il primo evento in Toscana. Grazie alla poppa aperta, progettata dall'ing. Paolo Giordano, può imbarcare una carrozzina, portando in mare un equipaggio misto, composto da cinque o sei persone.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Svi 2026, in accademia 'Malupa 5.0' la barca adatta a ogni tipo di disabilità

Notizie correlate

Leggi anche: Ecco la barca a vela senza barriere: nasce in Romagna Malupa 5.0

Comunicato Stampa: Tineco presenta la FLOOR ONE Fold Series: pulizia flessibile adatta a ogni spazioCon la nuova FLOOR ONE Fold Series, Tineco conferma il proprio impegno nel rendere la cura della casa sempre più in linea con il Modern living,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Svi 2026: partita la regata dell’Accademia Navale; Dalle regate agli eventi collaterali, il programma della Settimana velica internazionale; ? SVI 2026 regata Accademia Navale: a Livorno vincono gli USA; Comunicazione Italiana.

Svi 2026, in accademia 'Malupa 5.0' la barca adatta a ogni tipo di disabilitàLivorno, 27 apr. (Adnkronos) - 4,74 metri di lunghezza e 2,07 di larghezza, scafo bianco piatto e vele nere. Questa è Malupa 5.0, una barca di nuova ... iltempo.it

Svi 2026, le prime imbarcazioni doppiano lo scoglio di Capri e tornano verso LivornoLivorno, 27 apr. - (Adnkronos) - Alle 15:11 l’imbarcazione italiana Lucifero, (scafo tipo Farr 52), ha doppiato per prima il cancello di Capri e ha rivolto la prua a nord verso Livorno. Il comitato de ... msn.com

La direttrice dell’ Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas) alla tv svizzera: anche ministero italiano ci mandi le spese - facebook.com facebook