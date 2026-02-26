Castelvetere sul Calore torna operativo l' ufficio postale

L'ufficio postale di Castelvetere Sul Calore riapre al pubblico dopo aver completato i lavori di ristrutturazione. La struttura torna a essere disponibile per i cittadini, offrendo nuovamente i servizi di base. La riapertura segna il ritorno alla normalità per gli utenti che ne fanno uso abitualmente. L'apertura è stata annunciata ufficialmente e l'ufficio riprende le sue funzioni quotidiane.

L’ufficio postale di Castelvetere Sul Calore riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. La nuova sede di via Roma, 71, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell’ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Torna operativo dopo i lavori l'ufficio postale di PerignanoE' tornato nuovamente disponibile al pubblico l'ufficio postale di Perignano, a Casciana Terme Lari.

Poste Italiane: al via l’ammodernamento dell’ufficio postale di CastelvetereTempo di lettura: < 1 minutoPoste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale di Castelvetere è interessato da interventi di ammodernamento che...

Discussioni sull' argomento Borgo Antico, il TAR dichiara inefficace la sospensiva: il Comune riottiene la struttura; Slow Wine Fair 2026, l’Irpinia e i suoi vini presenti con 22 aziende e cantine; Palazzo Caracciolo, il neo presidente frutto di accordicchi: ecco chi vincerà; Elezioni provinciali, ecco le liste e tutti i nomi in campo per Palazzo Caracciolo.

Percorsi Stellati riconosciuti. Cerimonia a Castelvetere s. Calore 6-8 marzo. Aperto a tutti su prenotazione. Turistitalia c’è. #percorsistellati #cardclub #camperisti #turismosostenibile Due Sicilie Camper Club viaggi in camper vita da camperisti - facebook.com facebook