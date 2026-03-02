Baiano torna operativo l' ufficio postale

L'ufficio postale di Baiano ha riaperto al pubblico dopo essere stato chiuso per i lavori di ristrutturazione. La riapertura riguarda l’edificio secondo la tipologia Polis, e ora è di nuovo accessibile ai cittadini. La struttura, che era stata temporaneamente chiusa, è tornata a funzionare regolarmente. La riapertura è stata comunicata ufficialmente alle autorità locali e ai residenti.

L'ufficio postale di Baiano riapre al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione, secondo la tipologia Polis. La nuova sede di via Alfonso Gatto, 3, è nuovamente operativa per offrire ai clienti tutta la certificazione Anpr (Anagrafe nazionale della popolazione residente) oltre alla stampa del cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello "OBIS M", grazie al progetto Polis, l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio. Nell'ambito degli interventi, si è proceduto a una completa riorganizzazione degli spazi finalizzata a ottimizzare la fruizione dell'ufficio con particolare attenzione al miglioramento del confort ambientale e alla facilitazione dell'accesso ai servizi.