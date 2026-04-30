Il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, molti supermercati in Italia adotteranno orari di apertura differenti rispetto ai giorni normali. La maggior parte dei negozi resterà chiusa, ma alcuni resteranno aperti con orari ridotti o speciali. L’elenco completo dei supermercati aperti e delle fasce orarie disponibili sarà disponibile online o presso i punti vendita stessi. Questa variazione riguarda diverse regioni e catene di distribuzione.

In occasione della Festa dei Lavoratori di venerdì 1° maggio, i supermercati in Italia seguiranno orari diversi. Non esiste una regola unica per tutti: ogni catena ha deciso in autonomia se tenere aperti i propri negozi, se fare un orario ridotto o se restare chiusi per l'intera giornata. Ecco la lista di tutte le insegne che hanno previsto aperture e le informazioni per ogni punto vendita: Conad In occasione della festività di domani, numerosi punti vendita Conad resteranno aperti in diverse regioni italiane. L’azienda ha predisposto un piano di aperture straordinarie per garantire ai clienti la possibilità di effettuare gli acquisti necessari per i festeggiamenti, evitando di farsi trovare impreparati.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Supermercati aperti il 1° maggio: ecco la lista completa dei negozi dove fare la spesa in tutta Italia

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