Supermercati aperti a Bologna il 1 maggio | ecco la lista completa

Il 1 maggio, Festa dei Lavoratori, si avvicina e molte attività commerciali di Bologna hanno comunicato i propri orari di apertura. Tra queste ci sono alcuni supermercati, che hanno deciso di restare aperti o di chiudere, a seconda delle decisioni prese dai singoli gestori. La lista completa delle aperture e delle chiusure sarà disponibile nei prossimi giorni, consentendo ai cittadini di pianificare al meglio la spesa durante la festività.

Bologna, 30 aprile 2026 – Si avvicina la Festa dei Lavoratori, che si festeggia in tutta Italia il 1 maggio. Una giornata di celebrazione, in cui tutti (o quasi) trascorreranno il loro tempo lontano dai luoghi di lavoro, magari organizzando gite fuori porta o picnic immersi nel verde. Per questo motivo, tantissimi punti vendita e attività commerciale terranno le serrande abbassate. Ma ce ne sono anche altri che rimarranno aperti, nonostante la festività. Ecco allora la lista completa dei negozi e dei supermercati che offriranno il loro servizio, alcuni con orario ridotto. Per evitare spiacevoli sorprese di fronte agli ingressi dei negozi, è sempre meglio contattare i singoli locali e monitorare gli aggiornamenti sui siti Internet.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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E anche quest’anno la domanda si ripete: quali supermercati sono aperti il 1 maggio 2026 - facebook.com facebook

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