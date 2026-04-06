Pasquetta a Roma | supermercati e centri commerciali aperti oggi 6 aprile 2026

A Roma, il 6 aprile 2026, supermercati e centri commerciali sono aperti, offrendo ai cittadini la possibilità di fare acquisti durante la giornata di Pasquetta. Dopo la pausa quasi totale di Pasqua, molte persone approfittano di questa giornata per organizzare pranzi all'aperto, grigliate o gite fuori porta, sfruttando le aperture di negozi e strutture commerciali presenti in città.

Dopo la pausa quasi totale di Pasqua, la giornata di Pasquetta rappresenta per molti romani l’occasione perfetta per organizzare un pranzo all’aperto, una grigliata improvvisata o una gita fuori porta. Proprio per questo motivo, gran parte dei supermercati aperti a Roma e dei centri commerciali riapre, seppur con orari festivi o ridotti. Chi ha bisogno di fare spesa a Pasquetta – dal pane fresco alla carne per il barbecue – può contare su diverse opzioni distribuite in tutta la città. Supermercati aperti a Pasquetta a Roma. Nella giornata di oggi, molte delle principali catene della grande distribuzione sono operative, anche se con orari ridotti. 🔗 Leggi su Funweek.it

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