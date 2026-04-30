SuperEnalotto jackpot record da 156,8 milioni di euro stasera

Il jackpot del SuperEnalotto ha raggiunto i 156,8 milioni di euro nell’estrazione di giovedì 30 aprile. Si tratta del premio più alto in palio finora in questa stagione. La somma fa salire l’attenzione tra i giocatori, che attendono di conoscere i numeri vincenti. Nessuno ha centrato il premio massimo nelle estrazioni precedenti, mentre il montepremi si è accumulato nel corso delle settimane.

? Cosa sapere Il jackpot del SuperEnalotto raggiunge 156,8 milioni di euro nell'estrazione di giovedì 30 aprile.. Nuove norme del MEF limitano le puntate massime a 200 euro per singola giocata.. Il jackpot del SuperEnalotto raggiunge questa sera, giovedì 30 aprile 2026, la cifra record di 156,8 milioni di euro, stabilendo il montepremi più elevato attualmente disponibile su scala globale. La caccia alla sestina vincente si intensifica in un momento di forte tensione emotiva per i giocatori, dato che l’ultimo colpo da sei numeri risale al 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, quando una vincita da 35 milioni di euro fu assegnata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SuperEnalotto, jackpot record da 156,8 milioni di euro stasera Notizie correlate Superenalotto da brividi, jackpot a 156,8 milioni di euro. A Firenze centrato un “5”Firenze, 29 aprile 2026 – Il SuperEnalotto premia ancora la Toscana, con un altro “5” centrato da un anonimo giocatore. Superenalotto: jackpot da 146 milioni, il record mondiale staseraUn montepremi da 146,9 milioni di euro attende i partecipanti all’estrazione del Superenalotto prevista per questa sera, 9 aprile 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: SuperEnalotto da record, jackpot da sogno (con 'beffa' tasse). Cosa fare e come riscuotere vincita; Superenalotto da brividi, jackpot a 156,8 milioni di euro. A Firenze centrato un 5; Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 21 aprile: i numeri vincenti; In palio 154,3 milioni al SuperEnalotto, la guida per incassare la vincita record. SuperEnalotto, jackpot da record e trionfo all’Eurovision: può ripetersi il miracolo del 22 maggio 2021?Una notte magica quella del 22 maggio 2021, sicuramente non una data qualunque, ma un felice allineamento astrale ... lavalledeitempli.net Il Jackpot del SuperEnalotto oggi vale più di un matrimonio reale: ecco il montepremi più alto al mondoIl sogno milionario cresce ancora: il jackpot del SuperEnalotto è tra i più alti al mondo. Scopri tutti i dettagli e le cifre. supereva.it Superenalotto, ecco la combinazione vincente - facebook.com facebook