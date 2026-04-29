Firenze, 29 aprile 2026 – Il SuperEnalotto premia ancora la Toscana, con un altro “5” centrato da un anonimo giocatore. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 28 aprile è stato realizzato un “5” da 39.697 euro a Firenze, al punto vendita Tabacchi Dalmazia, in piazza Dalmazia. Una bella vincita, non c’è che dire, eppure è difficile pensare che azzeccando ben cinque numeri su sei la vincita è di poco meni di 40mila euro, mentre con un numero in più il giocatore o la giocatrice avrebbe portato a casa la spaventosa, fantasmagorica di quasi 157 milioni di euro. La discrepanza è enorme. Nelle ultime settimane sono state numerose le vincite con cinque punti registrate in Toscana: la scorsa settimana, sabato 18 aprile, addirittura due nello stesso concorso, con una vincita da 14.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Superenalotto da brividi, jackpot a 156,8 milioni di euro. A Firenze centrato un “5”

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