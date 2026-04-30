SuperEnalotto il Jackpot vola a 156,8 milioni di euro e vale più di un matrimonio reale

Il Jackpot del SuperEnalotto per la sera di giovedì 30 aprile raggiunge i 156,8 milioni di euro, diventando il più alto al mondo. Questa cifra supera quella di molti eventi di alta rilevanza, come i matrimoni reali. Il montepremi si è aumentato nel corso delle settimane, attirando l'attenzione di molti potenziali giocatori. Nessun vincitore è stato ancora annunciato per questa estrazione.

Il valore del “6” al SuperEnalotto per il concorso di questa sera giovedì 30 aprile, è salito a 156,8 milioni di euro e si conferma come il Jackpot più alto al mondo. Una vincita davvero da sogno che stimola la fantasia e le domande, anche curiose, sul che cosa si potrebbe fare una volta riscosso il premio da capogiro che, ad esempio, supera di gran lunga il costo del matrimonio reale del principe William e Kate Middleton che avvenne 15 anni fa, il 29 aprile 2011 nell’Abbazia di Westminster davanti a milioni di spettatori in tutto il mondo. Matrimonio da favola, diventato simbolo del perfetto royal wedding, tra location da sogno, abiti da favola e ricevimenti da copertina, che secondo le stime avrebbe avuto un costo complessivo superiore ai 30 milioni di euro tra cerimonia, sicurezza, ricevimento e apparato organizzativo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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