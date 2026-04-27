Nell’estrazione del 27 aprile 2026, il Lotto e il Superenalotto hanno distribuito i numeri vincenti, mentre il jackpot del gioco più popolare ha raggiunto i 156 milioni di euro. Nessuna combinazione di sei numeri o cinque più uno è stata estratta al Superenalotto, contribuendo all’aumento del montepremi. Sono stati inoltre annunciati tutti i numeri usciti dalle diverse ruote del Lotto.

Nessun “6” né “5+1” al Superenalotto: cresce il montepremi. Tutti i numeri usciti sulle ruote del Lotto. Serata ricca di numeri e colpi mancati quella di lunedì 27 aprile 2026, con le nuove estrazioni di Lotto e Superenalotto che tengono milioni di italiani con il fiato sospeso. Se da un lato il Lotto ha distribuito come sempre vincite su tutto il territorio, dall’altro il Superenalotto continua a far sognare: nessun “6” né “5+1” centrato, e il jackpot sale ancora. Superenalotto: nessun vincitore, jackpot in crescita. La sestina vincente del concorso di oggi è: 40 – 57 – 64 – 87 – 85 – 62 Ancora una volta, nessun giocatore è riuscito a centrare il “6” o il “5+1”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni del 27 aprile 2026: numeri vincenti e jackpot che vola a 156 milioni

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