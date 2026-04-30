Sabato scorso si è svolto un raduno gratuito di supercar presso la Reggia di Caserta, con la partecipazione di numerosi proprietari di Ferrari e Lamborghini. L’evento ha attirato appassionati e curiosi che hanno potuto ammirare le vetture esposte nel cortile della storica residenza. La manifestazione ha visto anche la presenza di alcuni espositori e stand dedicati al settore automobilistico di lusso, senza che siano stati registrati incidenti o disordini.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Ritorna l’ora delle supercar in Campania! Tre emozionanti eventi si svolgeranno nel 2026: il primo sarà domenica 10 maggio presso la Reggia di Caserta, e il secondo si terrà dal 4 al 7 giugno alla Mostra D’Oltremare di Napoli. Gli appassionati di auto di lusso e sportività non possono assolutamente mancare queste occasioni per vivere momenti di pura adrenalina e bellezza automobilistica. Il 10 maggio 2026, la Reggia di Caserta ospiterà un evento straordinario. La Scuola specialisti dell’Aeronautica Militare diventerà il palcoscenico per le supercar più iconiche del mondo, tra cui Ferrari, Lamborghini e Porsche.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Supercar alla Reggia di Caserta: raduno gratuito tra Ferrari e Lamborghini da non perdere!

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