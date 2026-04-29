Supercar nuovo raduno Ferrari e Lamborghini alla Reggia di Caserta domenica 10 maggio

Domenica 10 maggio si terrà un raduno di supercar presso la Reggia di Caserta, con la partecipazione di vetture Ferrari e Lamborghini. L’evento segue i raduni già organizzati in Costiera Amalfitana tra Maiori e Minori, che hanno attirato numerosi appassionati e partecipanti. La giornata prevede l’esposizione delle automobili e la possibilità di ammirarle da vicino, con un percorso che si svilupperà nei pressi della storica residenza reale.

Dopo il grande successo dei raduni in Costiera Amalfitana tra Maiori e Minori, che hanno visto la partecipazione di ben 67 Ferrari e Lamborghini, e la grande tappa nella città di Pompei, prosegue il calendario dei grandi eventi promossi dalla Federazione Italiana Supercar con un nuovo, imperdibile raduno. L’appuntamento è per domenica 10 maggio (ore 10,30) alla Reggia di Caserta, presso la Scuola specialisti dell’Aeronautica Militare, per un evento esclusivo che vedrà protagoniste le più iconiche supercar al mondo: Ferrari, Lamborghini e Porsche sfileranno in uno scenario unico, dando vita a un connubio tra eccellenze italiane. Il...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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