LIVE Superbike GP Australia 2026 in DIRETTA | Bulega vince gara-2 sotto la pioggia davanti a Bassani e Bautista

Bulega ha conquistato la vittoria nella gara-2 del GP Australia 2026, causando grande entusiasmo tra i tifosi. La pioggia intensa ha complicato la corsa, ma il pilota italiano ha mantenuto il comando fin dall'inizio. Dietro di lui, Bassani ha concluso secondo, seguito da Bautista. La gara è stata caratterizzata da numerosi sorpassi e condizioni meteorologiche imprevedibili che hanno messo alla prova i concorrenti. La competizione continua a offrire emozioni forti in questa stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Bulega vince anche gara-2, secondo Bassani e terzo Bautista. -1 PETRUCCI su Lecuona per la sesta posizione. -2 Al momento le sfide aperte sono tra il quinto e il nono posto, protagonisti: Locatelli, Lecuona, Petrucci, Oliveira e Baldassarri. -3 Caduta anche per Alex Lowes. Locatelli sale quinto. -4 Sono 13 i secondi di distacco di Bulega su Bassani. Il pilota Ducati comincia ad abbassare il ritmo per sicurezza. -5 Bautista in questo momento trova il podio, Locatelli è in sesta posizione. Top ten ritrovata per Baldassarri. -6 CADUTA per Montella in curva 9, che sfortuna per l’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: dominio tutto italiano, Bulega vince davanti a Montella, Baldassarri e Bassani!Il GP d'Australia del 2026 si conclude con un dominio italiano, dopo che Bulega ha conquistato la vittoria davanti a Montella, Baldassarri e Bassani.

LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega in testa davanti a Montella e BassaniBulega guida la gara del GP Australia 2026, dopo aver superato Montella e Bassani.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: dominio tutto italiano, Bulega vince davanti a Montella, Baldassarri e Bassani!; La Superbike debutta a Phillip Island il 20 febbraio; NUOVO PROGRAMMA: tutti gli orari chiave del primo Round del 2026 in Australia!; LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega per il bis in gara-2.

LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega per il bis in gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2026, Bulega ... oasport.it

LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: Bulega per il primo acuto in gara-1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Australia 2026, Bulega ... oasport.it

Ducati lontana, BMW si consola con la maxi rimonta di Miguel Oliveira #worldsbk #superbike #australianworldsbk #migueloliveira #bmw #corsedimoto x.com

Motosprint. . Sabato a Phillip Island per il primo round del mondiale Superbike! Siamo passati nel box del team @stopandsealracing - che concorre nell'Australian Superbike - e scambiato due chiacchiere con il team owner Robbie Bolger! #worldsbk #phillipisl - facebook.com facebook