Superbike ad Assen Bulega domina e fa tredici vittorie di fila | eguagliato Razgatlioglu

Ad Assen, Nicolò Bulega ha ottenuto una vittoria in gara 2 che ha portato a 13 successi consecutivi nel campionato Superbike, raggiungendo il record stabilito da un altro pilota nel passato. Dopo aver vinto in Superpole Race, il pilota riminese ha confermato il suo dominio anche nella seconda gara del weekend. La gara si è svolta sulla pista olandese, con Bulega che ha mantenuto il primo posto dall'inizio alla fine.

E' stato un weekend straordinario ad Assen per Nicolò Bulega. Dopo la vittoria limpida in Superpole Race, il riminese ha dominato anche Gara 2, firmando la 13esima vittoria di fila nel campionato Superbike, eguagliando il primato di Toprak Razgatlioglu. Bulega, dopo una partenza non perfetta, ha.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Superbike, Bulega dopo il dominio ad Assen: “Tredici vittorie consecutive? Voglio continuare” Bulega ad Assen scrive la storia della Superbike: terza tripletta di fila, eguagliato il record di ToprakNicolò Bulega domina anche ad Assen, firma la terza tripletta consecutiva nel Mondiale Superbike 2026 ed eguaglia Toprak Razgatlioglu con 13 vittorie... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: POLE E CADUTA: Bulega ad Assen partirà davanti a Sam Lowes e Lecuona; La Superbike torna ad Assen: calendario, orari e guida tv; Superbike Assen: Bulega vince Gara-1 su Lecuona e Sam Lowes; Assen Prove 1: Tolgono benzina alla Ducati ma Nicolò Bulega se ne frega. Superbike, Bulega dopo il dominio ad Assen: Tredici vittorie consecutive? Voglio continuareUn dominio totale. Nicolò Bulega ha vinto anche la gara-2 al GP di Olanda, terzo atto valido per il Campionato Mondiale 2026 di Superbike appena concluso ... oasport.it Bulega ad Assen scrive la storia della Superbike: terza tripletta di fila, eguagliato il record di ToprakNicolò Bulega domina anche ad Assen, firma la terza tripletta consecutiva nel Mondiale Superbike 2026 ed eguaglia Toprak Razgatlioglu con 13 vittorie ... fanpage.it Il Campionato Superbike 2026 fin qui Tre GP, 9 gare, 9 vittorie E 3 Superpole Alle quali vanno aggiunte le tre vittorie dell’ultimo gran premio dello scorso anno e quella del penultimo, così che coi successi di oggi Nicolò Bulega è arrivato a 13 vittorie consecuti facebook Superbike ad Assen: Bulega detta il passo nelle prove libere, 2° Baldassarri #SkyMotori #WorldSBK x.com