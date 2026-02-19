Superbike Australia 2026 | info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming

Nicolò Bulega ha conquistato l’attenzione come protagonista principale della Superbike Australia 2026, dopo l’addio di alcuni piloti di punta. La gara si svolge a Phillip Island, un circuito famoso per le sue curve veloci e le onde che si infrangono sulla spiaggia vicina. Gli appassionati possono seguire qualifiche e gare in diretta TV o streaming, pronti a scoprire come il giovane italiano si confronta con altri piloti. Le prime sfide promettono emozioni intense e sorprese inaspettate.

Il Mondiale Superbike riapre ufficialmente i battenti nel fine settimana del 22 febbraio con l'atteso round di Phillip Island, prima prova dell'edizione 2026. Archiviati i collaudi della pre-season e dopo un inverno che ha visto muoversi diverse pedine sullo scacchiere, il campionato del mondo riservato alle derivate di serie si presenta sul tracciato australiano con molte novità rispetto alla scorsa stagione. Con l'iridato uscente Toprak Razgatlioglu ormai emigrato verso i lidi della MotoGP e la leggenda Jonathan Rea che ha appeso il casco al fatidico chiodo (per dedicarsi al ruolo di tester), la nuova annata si preannuncia più che mai come l'inizio di un nuovo capitolo per la serie, anche se il ruolo di favorito numero uno per il titolo sembra raccogliere consensi unanimi.