Basket e studenti festa al PalaMoncada | il Crispi conquista la Fortitudo School Cup

Una giornata di sport, tifo e appartenenza che ha trasformato il PalaMoncada in un grande punto d’incontro tra scuole e territorio. L’undicesima edizione della Fortitudo School Cup – Trofeo Unicurs ha richiamato centinaia di studenti sugli spalti, dando vita a un clima carico di entusiasmo e partecipazione. A conquistare il torneo è stato l’Istituto Francesco Crispi di Ribera, protagonista di una finale intensa che ha chiuso una manifestazione ormai diventata un appuntamento fisso per il mondo scolastico della provincia. Sul parquet si sono affrontate cinque scuole: Gallo – Sciascia e Leonardo di Agrigento, Crispi di Ribera, Archimede di Cammarata e Linares di Licata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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