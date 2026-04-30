Summit per la pace a Tel Aviv Noa | Cambiare è possibile

A Tel Aviv, questa mattina, si è aperto un summit con oltre 5.000 partecipanti provenienti da più di 80 organizzazioni della società civile. L'evento si svolge nella capitale israeliana e coinvolge rappresentanti di diversi gruppi, con l'obiettivo di discutere questioni legate alla pace e alla convivenza. Tra i partecipanti, anche attivisti e leader locali, che si sono riuniti per confrontarsi su tematiche di interesse comune.

A Tel Aviv, da questa mattina, oltre 5mila persone di più di 80 organizzazioni della società civile stanno dando vita al summit per la pace. Si parla di Gaza, di Cisgiordania e di come costruire insieme un futuro di pace. La cantante Noa: “Ascoltare, lavorare insieme, cambiare qualcosa nella nostra mente. Ogni persona deve cambiare e donare qualcosa per creare qualcosa di diverso. E questo è possibile” Servizio di Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Summit per la pace a Tel Aviv. Noa: “Cambiare è possibile” Summit per la pace a Tel Aviv. Noa: “Cambiare è possibile” Notizie correlate Leggi anche: Uno spiraglio di luce a Tel Aviv. Sul prossimo People’s Peace Summit Israele, a Tel Aviv centinaia di associazioni e attivisti manifestano per la paceA Tel Aviv l’incontro di centinaia di associazioni e di attivisti manifestano per la pace. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Uno spiraglio di luce a Tel Aviv. Sul prossimo People’s Peace Summit; Terza edizione del People’s Peace Summit: domani a Tel Aviv in diecimila a parlare di pace - Pressenza; 20 aprile Memorial Ceremony; Quando nessuno cerca più la pace. Tel Aviv, al via il People’s Peace Summit: così israeliani e palestinesi scelgono di stare insieme per costruire la paceAl via la terza edizione del People's Peace Summit, il più grande raduno del movimento pacifista israeliano e palestinese. A promuoverlo è It's Time, una coalizione di oltre 80 organizzazioni della so ... vita.it Terza edizione del People’s Peace Summit: domani a Tel Aviv in diecimila a parlare di paceIncredibile ma vero, sta per succedere. Nonostante la guerra che infuria su tutti i possibili fronti, anche quest’anno una coalizione di ben 80 diverse ... pressenza.com Le accuse israeliane sulle navi sequestrate in acque internazionali, con a bordo «preservativi e droga». Il tentativo di Tel Aviv di rassicurare il governo italiano sul trattamenti degli attivisti arrestati, con tanto di video in cui giocano - facebook.com facebook Ovviamente è solo un piccolo tentativo di cancellare anni di complicità e riabilitarsi agli occhi di un’opinione pubblica sconcertata dall’impunità di cui gode Tel Aviv (non solo in Palestina), ma va registrato x.com