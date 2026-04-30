Israele a Tel Aviv centinaia di associazioni e attivisti manifestano per la pace

A Tel Aviv, centinaia di rappresentanti di associazioni e attivisti si sono radunati per manifestare a favore della pace. La manifestazione si è svolta in risposta a recenti tensioni e conflitti nella regione. La corrispondente da Gerusalemme ha seguito l’evento, riportando le voci e le immagini della protesta. La mobilitazione ha coinvolto diverse organizzazioni e cittadini che hanno espresso il loro appoggio alla soluzione pacifica delle controversie.