A Tel Aviv si apre un nuovo capitolo con il prossimo People’s Peace Summit, dedicato al progetto “Dal fiume al mare”. Il progetto coinvolge iniziative di liberazione, riconciliazione, giustizia riparativa e pace, e sarà al centro di discussioni durante l’incontro. Il summit si svolgerà in un momento di attenzione internazionale sulla regione, con partecipanti che si confronteranno sulle tematiche legate alla convivenza e alla risoluzione dei conflitti.

Le informazioni sul programma si trovano facilmente sul sito del Summit. In effetti basta digitare TimeIsNow, il nome contratto dell’organizzazione cui fanno capo più di 60 associazioni, molte delle quali israelo-palestinesi, come ad esempio Standing Together, Combatants for Peace, Parents’ Circle, B’Tselem, Breaking The Silence, e numerosi avvocati di diritti umani. E vi si aprirà davanti questa pagina di speranza – ma anche di discussione estrema e tosta su Israele e Palestina, il genocidio, la malattia della società israeliana e la prigione mentale in cui ci chiudono le reazioni ispiratrici di violenza e vendetta (per non parlare di quella reale in cui dovrebbero essere incarcerati i leader colpevoli di crimini di guerra).🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Uno spiraglio di luce a Tel Aviv. Sul prossimo People’s Peace Summit

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