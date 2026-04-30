Sulle tracce della libertà | Santa Sofia ha celebrato l' eroismo della Resistenza e la trafila che salvò i generali inglesi

Santa Sofia ha ospitato una cerimonia dedicata alla Resistenza, ricordando l’eroismo di chi ha contribuito a salvare generali britannici tra il 1943 e il 1944. Durante l’evento sono stati ricordati i percorsi segreti e le persone coinvolte che hanno aiutato gli alleati a sfuggire ai nazifascisti, collegando simbolicamente le montagne dell’Appennino romagnolo alle coste dell’Adriatico. La celebrazione ha reso omaggio a quei momenti di solidarietà e coraggio silenzioso.

C’è un filo rosso che unisce le vette dell’Appennino romagnolo alle coste dell’Adriatico, un sentiero fatto di coraggio silenzioso e solidarietà che, tra il 1943 e il 1944, permise a centinaia di soldati alleati e ad alti ufficiali britannici di sfuggire alla cattura nazifascista. Martedì, la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Il 25 aprile camminando sulle tracce della Resistenza Bruna, la partigiana per caso che salvò il capo della ResistenzaI partigiani veri, quelli che hanno combattuto i nazisti con le azioni, non con le parole, sono tutti morti.