Bruna la partigiana per caso che salvò il capo della Resistenza

Durante la Resistenza, una donna ha salvato il leader di un gruppo partigiano di fronte a un'operazione nemica. La sua azione è rimasta sconosciuta per molto tempo, fino a quando è stata riconosciuta come un esempio di coraggio. La vicenda si svolge in un momento di grande tensione, con operazioni militari e incontri segreti tra i combattenti. La figura di questa partigiana è stata ricordata in alcune testimonianze e documenti storici.

I partigiani veri, quelli che hanno combattuto i nazisti con le azioni, non con le parole, sono tutti morti. Erano i liberal-socialisti di Giustizia e Libertà, i democristiani, i socialisti, i liberali, i monarchici, i comunisti e anche semplicemente italiani che non accettavano l’occupazione nazista. Tra questi ultimi, c’era mia zia Bruna Giora, partigiana per caso. Era la barbiera di Battaglia Terme, riciclatasi da parrucchiera perché i fratelli erano stati chiamati a far la guerra. Parlava e comprendeva il tedesco, utile nella professione in una cittadina che viveva anche del turismo termale. Ai crucchi che venivano a farsi fare barba e capelli, però, nascondeva la conoscenza della loro lingua: niente confidenza agli occupanti.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Bruna, la partigiana per caso che salvò il capo della Resistenza Notizie correlate Nato il parco intitolato a Luisa Prioli, staffetta partigiana della Resistenza che rischiò la vita nella lotta al nazifascismoHa rischiato la propria vita per liberare la sua città e il suo Paese dall’oppressione nazifascista. Se ne va un simbolo della Resistenza, è morta la partigiana Amalia Geminiani: "Una donna dalla mente brillante"“Con la scomparsa di Amalia Geminiani perdiamo un’altra grande donna simbolo della Resistenza nelle nostre terre, testimone instancabile dei valori... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cattolica in festa per l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo; 25 aprile, Tu@Saronno, intervento ricordando Trebbi dalla memoria partigiana alla pace globale; 25 aprile, il discorso della sindaca Pagani: Libertà è responsabilità. E il ricordo di Ivonne Trebbi. Addio a ’Bruna’, partigiana per sempreE’ morta all’età di 97 anni la partigiana ‘Bruna’, al secolo Ivonne Trebbi. Si distinse per la sua attività nel movimento di Liberazione negli anni della guerra. Tanto che l‘amministrazione comunale ... ilrestodelcarlino.it Ivonne Trebbi, nome di battaglia Bruna. La partigiana candidata a 96 anni a SaronnoSaronno (Varese) – La partigiana Bruna in lista: Ivonne Trebbi si candida con Tu@Saronno, esempio vivente della Resistenza. Con la mia bicicletta e un sorriso malizioso superavo i posti di blocco ... ilgiorno.it AL VIA LA 2^ EDIZIONE DE “LA PICCOLA BRUNA AL BORGO LA MARTELLA”: REPORT E FOTO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/al-via-la-2-edizione-de-la-piccola-bruna-al-borgo-la-martella-report-e-foto/ - facebook.com facebook L’antiriciclaggio si prepara a sbarcare nel calcio. Intervista a Bruna Szego, presidentessa dell'AMLA (Autorità UE per l’Antiriciclaggio): «Il settore deve prepararsi: il mercato deve essere pulito» x.com