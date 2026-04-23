Il 25 aprile camminando sulle tracce della Resistenza
Il 25 aprile l’associazione Sotto Alt(r)a Quota organizza una camminata nel Parco dei Colli per commemorare l’eccidio di Petosino. L’evento si svolge nel pomeriggio e si ripete da oltre dieci anni, coinvolgendo partecipanti di diverse età. L’iniziativa mira a mantenere vivo il ricordo della Resistenza attraverso questa passeggiata che attraversa i sentieri del parco.
L’INIZIATIVA. Da oltre dieci anni l’associazione Sotto Alt(r)a Quota organizza nel pomeriggio del 25 aprile una camminata nel Parco dei Colli per ricordare l’eccidio di Petosino. Per chi volesse fare la Camminata a piedi è possibile partire da uno dei luoghi d’incontro previsti: in piazza Municipio a Curno, alle 15; in piazza Costituzione a Mozzo, alle 15.15; alla bacheca che ricorda l’Eccidio di Petosino a lato del Comune di Villa D’Almè, alle 16; dal BoPo a Ponteranica alle 16. Per chi invece vuole fare il percorso sulle due ruote il punto di ritrovo è alle 14.30 al Monumento al Partigiano in piazza Matteotti a Bergamo per una biciclettata con La Popolare Ciclistica.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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