Un calciatore ha disputato 104 partite in Primavera, stabilendo un record che suscita discussioni tra addetti ai lavori. La sua presenza costante in questa categoria solleva interrogativi sul suo percorso di crescita e sulle prospettive future. Viene descritto come un talento fisico destinato a emergere, ma si solleva anche una domanda riguardo alla sua eventuale evoluzione e al suo ruolo nel mondo del calcio professionistico.

Flavio Sulejmani, classe 2006, centravanti italo-albanese della Lazio, è il ragazzo dei record. Subentrando a Serra nel secondo tempo del derby contro la Roma, ha raggiunto 104 partite con la Primavera ed è diventato il giocatore biancoceleste con più presenze nella storia della categoria. Ma se sia uno schiaffo o una carezza è poco chiaro. Insomma, il record è da festeggiare oppure no? Due le chiavi di lettura. La prima: l’esordio in Primavera è arrivato talmente presto (merito) che in qualche modo giustifica le cento e passa presenze. La seconda: la permanenza nel massimo campionato giovanile è durata un filo troppo (demerito?). Nel caso di Flavio, la verità sta nel mezzo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sulejmani, record e dilemma: 104 gare in Primavera sono un bene o un male?

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